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Алтайский край

Змеиногорск: В Курьинском районе затопило часть села

Мар 31, 2021
ГОРНЯК22 31.03.2021

28 Марта 2021 В Курьинском районе затопило часть села Часть села Усть-Таловка Курьинского района тонет в связи с наступлением весны. О проблеме, с которой сельчане сталкиваются ежегодно, рассказал местный житель в паблике «Инцидент Барнаул».

«Ежегодно люди, живущие по адресам ул. Полевая, 24, 25, 26, сталкиваются с проблемой наводнения. Вода подходит не только к домам, но и заходит в строения», – поделился мужчина.

Он добавил, что из-за этого приходится ставить мебель на что-то повыше. Зашедшая в дом вода при этом «стоит на одном месте и не двигается».
https://www.amic.ru/news/479813/ 

Змеиногорский вестник

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