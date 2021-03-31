Змеиногорск: В Курьинском районе затопило часть села

28 Марта 2021 В Курьинском районе затопило часть села Часть села Усть-Таловка Курьинского района тонет в связи с наступлением весны. О проблеме, с которой сельчане сталкиваются ежегодно, рассказал местный житель в паблике «Инцидент Барнаул».

«Ежегодно люди, живущие по адресам ул. Полевая, 24, 25, 26, сталкиваются с проблемой наводнения. Вода подходит не только к домам, но и заходит в строения», – поделился мужчина.

Он добавил, что из-за этого приходится ставить мебель на что-то повыше. Зашедшая в дом вода при этом «стоит на одном месте и не двигается».

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Змеиногорский вестник