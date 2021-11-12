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Алтайский край

Змеиногорск: В Кремле «открестились» от обсуждения введения QR-кодов в поездах и самолётах

Горняк22
20 часов Ago

10 Ноября 2021 В Кремле "открестились" от обсуждения введения QR-кодов в поездах и самолётах

В Кремле прокомментировали сообщения о возможном введении QR-кодов в самолётах и поездах. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле такие инициативы не обсуждаются. Он порекомендовал узнавать об этом у правительственного штаба, который отвечает за принятие подобных решений.

Напомним, ранее в профильных ведомствах и транспортных компаниях стали обсуждать возможность введения системы QR-кодов в поездах и самолётах. Эти изменения будут всерьёз рассматриваться при ухудшении эпидобстановки.

По одному из самых вероятных сценариев ввести коды в транспорте могут после январских праздников.

Амител

Змеиногорский вестник

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