Змеиногорск: В Кремле «открестились» от обсуждения введения QR-кодов в поездах и самолётах
10 Ноября 2021 В Кремле "открестились" от обсуждения введения QR-кодов в поездах и самолётах
В Кремле прокомментировали сообщения о возможном введении QR-кодов в самолётах и поездах. Об этом сообщает ТАСС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле такие инициативы не обсуждаются. Он порекомендовал узнавать об этом у правительственного штаба, который отвечает за принятие подобных решений.
Напомним, ранее в профильных ведомствах и транспортных компаниях стали обсуждать возможность введения системы QR-кодов в поездах и самолётах. Эти изменения будут всерьёз рассматриваться при ухудшении эпидобстановки.
По одному из самых вероятных сценариев ввести коды в транспорте могут после январских праздников.
Амител