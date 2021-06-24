ГОРНЯК22 25.06.2021
Алтайский край

Змеиногорск: В Кремле допустили «неминуемую» дискриминацию россиян без иммунитета от COVID-19

Горняк22
22 часа Ago

22 Июня 2021 В Кремле допустили "неминуемую" дискриминацию россиян без иммунитета от COVID-19 Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил дискриминацию граждан без иммунитета к коронавирусу. По его словам, жители России, которые не перенесли коронавирус или не сделали прививку от него, представляют угрозу для остальных людей.

«Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета, без прививки не смогут работать на всех участках. Это невозможно, это будет представлять угрозу для окружающих», – сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Отдельно Песков добавил, что информация уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о жалобах непривитых людей на дискриминацию является поводом для обсуждения оперштабом. Омбудсмен подчеркнула, что ей стало известно о случаях, когда за отказ вакцинироваться работникам угрожают лишением премии или увольнением.
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Змеиногорский вестник

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