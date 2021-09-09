Змеиногорск: В крае за сутки умерло 24 человека от COVID-19. В Змеиногорском районе заболели 7 человек

6 Сентября 2021 В крае за сутки умерло 24 человека от COVID-19. В Змеиногорском районе заболели 7 человек В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 239 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 372 пациента, умерло 24 человека.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 71 889 человек, в т.ч. 5085 детей. Выздоровели всего 54792 человека (+ 372). Умерло 4 847 человек (+ 24), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 3 699 человек (+ 20); иные причины смерти – 1 148 человек (+ 4).

По состоянию на 6 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 683 человека.

Кроме этого, 388 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 539, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 211.

Минздравом края развернуто 4019 коек, к кислороду имеют подключение 3326, с ИВЛ – 333. Резервных коек: 4019-2683-388=948.

20 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

194 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 239 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 69, Рубцовск – 14, Бийск – 12, Заринск – 9, Новоалтайск – 8, Славгород, Змеиногорский район – по 7 заболевших, Алейск, Бийский район – по 6 заболевших, Первомайский, Усть-Калманский районы – по 5 заболевших, Камень-на-Оби, Алейский, Благовещенский, Мамонтовский, Поспелихинский, Третьяковский, Угловский районы – по 4 заболевших, Алтайский, Баевский, Бурлинский, Завьяловский, Калманский, Локтевский, Павловский, Табунский, Топчихинский, Троицкий, Усть-Пристанский районы – по 3 заболевших, Зональный, Красногорский, Кытмановский, Петропавловский, Ребрихинский, Родинский, Тальменский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Белокуриха, Егорьевский, Ельцовский, Косихинский, Курьинский, Немецкий национальный, Новичихинский, Романовский, Солтонский, Хабарский, Целинный, Чарышский район – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 25422, Алейск — 1206, Алейский район — 549, Алтайский район — 345, Баевский район — 202, Белокуриха — 386, Бийск — 6324, Бийский район — 822, Благовещенский район — 845, Бурлинский район — 436, Быстроистокский район — 127, Волчихинский район — 506, Егорьевский район — 427, Ельцовский район — 108, Завьяловский район — 375, Залесовский район — 359, Заринск — 1972, Заринский район — 298, ЗАТО Сибирский — 168, Змеиногорский район — 808, Зональный район — 366, Калманский район — 693, Камень-на-Оби — 1036, Каменский район — 368, Ключевский район — 408, Косихинский район — 373, Красногорский район — 116, Краснощековский район — 277, Крутихинский район — 365, Кулундинский район — 831, Курьинский район — 327, Кытмановский район — 240, Локтевский район — 977, Мамонтовский район — 429, Михайловский район — 712, Немецкий национальный район — 416, Новичихинский район — 356, Новоалтайск — 1975, Павловский район — 851, Панкрушихинский район — 164, Первомайский район — 1209, Петропавловский район — 243, Поспелихинский район — 825, Ребрихинский район — 685, Родинский район — 447, Романовский район — 240, Рубцовск — 4900, Рубцовский район — 671, Славгород — 1588, Смоленский район — 301, Советский район — 209, Солонешенский район — 174, Солтонский район — 229, Суетский район — 79, Табунский район — 368, Тальменский район — 1054, Тогульский район — 318, Топчихинский район — 640, Третьяковский район — 363, Троицкий район — 392, Тюменцевский район — 316, Угловский район — 306, Усть-Калманский район — 404, Усть-Пристанский район — 339, Хабарский район — 244, Целинный район — 329, Чарышский район — 225, Шелаболихинский район — 388, Шипуновский район — 700, Яровое – 738.

Из общего числа заболевших 891 случаев – завозные, в т.ч. 244 – из-за рубежа; 44809 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 71889 заболевших: 16530 – у больных внебольничной пневмонией, 46815 – у заболевших ОРВИ, в 8544 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1989595 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 232,53 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 1782 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 1838 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 884 793 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 06.09.2021 прививается 642 885 человек, в том числе: 115 021 человек получили первую прививку; 525 811 человек полностью привиты (получили две прививки); 2 053 человека получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

Змеиногорский вестник