Змеиногорск: В крае умерли 25 человек, в Змеиногорском районе заболели ковидом — пятеро

19 Августа 2021 В крае умерли 25 человек, в Змеиногорском районе заболели ковидом — пятеро В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 269 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 229 пациентов, умерло 25 человек.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 67 314 человек, в т.ч. 4 665 детей. Выздоровели всего 51 618 человек (+ 229). Умерло 4 408 человек (+ 25), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 3 332 человека (+ 23); иные причины смерти – 1 076 человека (+ 2).

По состоянию на 19 августа находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2711 человек. Кроме этого, 459 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 787, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 200.

Минздравом края развернуто 4583 койки, к кислороду имеют подключение 3446, с ИВЛ – 339. Резервных коек: 4583-2711-459=1413.

41 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 517 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 269 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 70, Рубцовск — 41, Бийск — 19, Заринск — 18, Алейск — 17, Алейский район – 15, Новоалтайск — 10, Калманский район — 9, Угловский район – 6, Змеиногорский, Локтевский, Третьяковский, Тюменцевский районы — по 5 заболевших, Камень-на-Оби — 4, Белокуриха, Волчихинский, Егорьевский, Ельцовский, Рубцовский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Алтайский, Заринский, Первомайский, Поспелихинский, Романовский, Солонешенский, Тогульский районы – по 2 заболевших, Бийский, Зональный, Косихинский, Михайловский, Родинский, Тальменский, Топчихинский, Усть-Калманский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 24078, Алейск — 1152, Алейский район — 476, Алтайский район — 312, Баевский район — 183, Белокуриха — 347, Бийск — 5983, Бийский район — 767, Благовещенский район — 790, Бурлинский район — 408, Быстроистокский район — 118, Волчихинский район — 461, Егорьевский район — 383, Ельцовский район — 89, Завьяловский район — 344, Залесовский район — 323, Заринск — 1824, Заринский район — 277, ЗАТО Сибирский — 163, Змеиногорский район — 738, Зональный район — 333, Калманский район — 635, Камень-на-Оби — 949, Каменский район — 358, Ключевский район — 380, Косихинский район — 347, Красногорский район — 109, Краснощековский район — 266, Крутихинский район — 355, Кулундинский район — 765, Курьинский район — 288, Кытмановский район — 204, Локтевский район — 899, Мамонтовский район — 380, Михайловский район — 677, Немецкий национальный район — 379, Новичихинский район — 330, Новоалтайск — 1862, Павловский район — 804, Панкрушихинский район — 146, Первомайский район — 1138, Петропавловский район — 228, Поспелихинский район — 788, Ребрихинский район — 617, Родинский район — 428, Романовский район — 221, Рубцовск — 4667, Рубцовский район — 617, Славгород — 1453, Смоленский район — 285, Советский район — 202, Солонешенский район — 162, Солтонский район — 197, Суетский район — 68, Табунский район — 316, Тальменский район — 999, Тогульский район — 304, Топчихинский район — 585, Третьяковский район — 302, Троицкий район — 368, Тюменцевский район — 285, Угловский район — 253, Усть-Калманский район — 345, Усть-Пристанский район — 316, Хабарский район — 215, Целинный район — 307, Чарышский район — 209, Шелаболихинский район — 365, Шипуновский район — 654, Яровое – 738.

Из общего числа заболевших 850 случаев – завозные, в т.ч. 243 – из-за рубежа; 41834 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 67314 заболевших: 15884 – у больных внебольничной пневмонией, 42951 – у заболевших ОРВИ, в 8479 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1894032 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 269,89 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 7380 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 7613 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 725 433 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 19.08.2021 прививается 577644 человека, в том числе: 125 152 человека получили первую прививку; 451 610 человек полностью привиты (получили две прививки); 882 человека получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ.

Змеиногорский вестник