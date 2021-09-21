Змеиногорск: В крае на 16 сентября 234 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 351 пациент, умерло 26 человек

16 Сентября 2021 В крае на 16 сентября 234 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 351 пациент, умерло 26 человек В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 234 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 351 пациент, умерло 26 человек от COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 74 245 человек, в т.ч. 5292 ребенка. Выздоровели всего 57 443 человека (+ 351). Умерло 5 091 человек (+ 26), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 3 911 человек (+ 24); иные причины смерти – 1 180 человек (+ 2).

По состоянию на 16 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 516 человек.

Кроме этого, 361 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 526, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 216.

Минздравом края развернуто 3604 коек, к кислороду имеют подключение 3114, с ИВЛ – 322. Резервных коек: 3604-2516-361=727.

12 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

301 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 234 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 59, Рубцовск — 17, Бийск — 16, Славгород — 14, Заринск — 12, Алейск, Новоалтайск — 11, Камень-на-Оби – 8, Бийский, Локтевский, Михайловский, Поспелихинский район — 7, Третьяковский, Шелаболихинский районы – по 5 заболевших, Алейский, Калманский, Курьинский, Угловский районы — по 4 заболевших, Волчихинский, Залесовский, Змеиногорский, Зональный, Солтонский районы — по 3 заболевших, Благовещенский, Кытмановский, Мамонтовский, Новичихинский, Тальменский районы — по 2 заболевших, Ельцовский, Завьяловский, Павловский, Первомайский, Топчихинский, Тюменцевский, Усть-Калманский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 26044, Алейск — 1283, Алейский район — 576, Алтайский район — 365, Баевский район — 212, г. Белокуриха — 393, г. Бийск — 6534, Бийский район — 863, Благовещенский район — 870, Бурлинский район — 440, Быстроистокский район — 127, Волчихинский район — 535, Егорьевский район — 440, Ельцовский район — 119, Завьяловский район — 383, Залесовский район — 369, г. Заринск — 2064, Заринский район — 300, ЗАТО Сибирский — 168, Змеиногорский район — 844, Зональный район — 396, Калманский район — 720, Камень-на-Оби — 1069, Каменский район — 369, Ключевский район — 429, Косихинский район — 381, Красногорский район — 127, Краснощековский район — 286, Крутихинский район — 375, Кулундинский район — 835, Курьинский район — 353, Кытмановский район — 251, Локтевский район — 1016, Мамонтовский район — 437, Михайловский район — 745, Немецкий национальный район — 425, Новичихинский район — 378, Новоалтайск — 2069, Павловский район — 879, Панкрушихинский район — 165, Первомайский район — 1254, Петропавловский район — 250, Поспелихинский район — 846, Ребрихинский район — 702, Родинский район — 449, Романовский район — 240, Рубцовск — 5061, Рубцовский район — 688, Славгород — 1676, Смоленский район — 306, Советский район — 218, Солонешенский район — 175, Солтонский район — 247, Суетский район — 81, Табунский район — 371, Тальменский район — 1081, Тогульский район — 323, Топчихинский район — 672, Третьяковский район — 402, Троицкий район — 406, Тюменцевский район — 329, Угловский район — 330, Усть-Калманский район — 429, Усть-Пристанский район — 365, Хабарский район — 249, Целинный район — 343, Чарышский район — 238, Шелаболихинский район — 408, Шипуновский район — 734, Яровое – 738.

Из общего числа заболевших 902 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 46334 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 74245 заболевших: 16813– у больных внебольничной пневмонией, 48824 – у заболевших ОРВИ, в 8608 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2044371 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 235,84 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 7370 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 7590 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 904 173 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 16.09.2021 прививается 662946 человек, в том числе: 105 368 человек получили первую прививку; 554 464 человека полностью привиты (получили две прививки). 3 114 человек получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

Змеиногорский вестник