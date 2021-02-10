Змеиногорск: В крае ждут большую партию вакцины от коронавируса • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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Алтайский край

Змеиногорск: В крае ждут большую партию вакцины от коронавируса

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

7 Февраля 2021 В крае ждут большую партию вакцины от коронавируса Около 86 тыс. доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» должны поступить в Алтайский край до 1 марта, по данным правительства Алтайского края. Пока же темпы вакцинации населения не впечатляют — по 300−400 человек в день. А распространение инфекции в регионе пока превышает данные о случаях выздоровления.

Как сообщили в региональном штабе, в Алтайском крае за прошедшие сутки было зарегистрировано еще 177 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели за сутки 140 пациентов, умерли от COVID 14 человек.

В то же время первичную вакцинацию прошли уже 17,5 тыс человек, вторую прививку «Спутник V» поставили около 2,5 тыс. человек.

Общее число заболевших коронавирусом в крае за все время наблюдений составляет 40 261 человек. Скончались от COVID-19 на данный момент 1276 пациентов, из них 345 — в тяжелом состоянии, а 96 — подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
https://altapress.ru/zhizn/story/v-krae-zhdut-bolshuyu-partiyu-vaktsini-ot-koronavirusa-281520
Фото — Анны Зайковой.

Змеиногорский вестник

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