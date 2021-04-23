Змеиногорск: В Карамышево прошел семинар для воспитателей

Змеиногорск: В Карамышево прошел семинар для воспитателей

23.04.2021 0 Автор Горняк22

19 Апреля 2021 В Карамышево прошел семинар для воспитателей

16 апреля, Карамышевском детском саду «Медвежонок» прошел муниципальный семинар – практикум «Организация работы по духовно-нравственному воспитанию в современном образовательном пространстве ДОУ».

Участники и гости семинара осмотрели выставки поделок, рисунков, макетов, игр, литературы по теме семинара. Гости надолго останавливались у стендов с экспонатами, рассматривали, изучали, восхищались.

Открыла семинар С.А.Шишкина. Практическую часть семинара провели педагоги детского сада «Медвежонок». Сначала было проведено занятие для детей младшей группы «Путешествие в мир сказок», которое провела воспитатель С.И.Дунаева, занятие в средней группе «Русский народный сарафан», воспитатель Е.А. Мусорина.

В практической части гости семинара приняли участие в Мастер-классе для воспитателей, кукла оберег «Крупеничка», который провела воспитатель: С.И.Сушкеева.

Затем юные артисты подготовительной группы показали спектакль «Похищение Весны!» (музыкальный руководитель Г.Ю Иванова, старший воспитатель С.Ю.Запорожан, воспитатели Ю.А. Данилова, И.А. Нечесова).

ГОРНЯК22 24.04.2021

ГОРНЯК22 24.04.2021

ГОРНЯК22 24.04.2021

Змеиногорский вестник

РубрикаАлтайский край

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