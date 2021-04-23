Змеиногорск: В Карамышево прошел семинар для воспитателей

19 Апреля 2021 В Карамышево прошел семинар для воспитателей

16 апреля, Карамышевском детском саду «Медвежонок» прошел муниципальный семинар – практикум «Организация работы по духовно-нравственному воспитанию в современном образовательном пространстве ДОУ».

Участники и гости семинара осмотрели выставки поделок, рисунков, макетов, игр, литературы по теме семинара. Гости надолго останавливались у стендов с экспонатами, рассматривали, изучали, восхищались.

Открыла семинар С.А.Шишкина. Практическую часть семинара провели педагоги детского сада «Медвежонок». Сначала было проведено занятие для детей младшей группы «Путешествие в мир сказок», которое провела воспитатель С.И.Дунаева, занятие в средней группе «Русский народный сарафан», воспитатель Е.А. Мусорина.

В практической части гости семинара приняли участие в Мастер-классе для воспитателей, кукла оберег «Крупеничка», который провела воспитатель: С.И.Сушкеева.

Затем юные артисты подготовительной группы показали спектакль «Похищение Весны!» (музыкальный руководитель Г.Ю Иванова, старший воспитатель С.Ю.Запорожан, воспитатели Ю.А. Данилова, И.А. Нечесова).

Змеиногорский вестник