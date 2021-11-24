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Алтайский край

Змеиногорск: В Израиле назвали сроки признания «Спутника V»

Горняк22
21 час Ago

22 Ноября 2021 В Израиле назвали сроки признания «Спутника V»

Израиль откроется для российских туристов, как ожидается, 1 декабря. До этого срока страна собирается объявить о признании вакцины «Спутник V», рассказал в интервью «Известиям» министр туризма Израиля Йоэль Развозов.

Также министр назвал условия: въехать в Израиль смогут пока только те, кто получил вторую дозу «Спутника V» не более полугода назад. Это связано с тем, что израильские власти наблюдали, как у граждан, ранее привитых двумя дозами вакцины, через пять–шесть месяцев антитела уже пошли на спад, в результате чего в Израиле началась четвертая волна пандемии.

«Так как 1 декабря мы хотим уже разрешить въезд ваших туристов, я, конечно, надеюсь, что хотя бы за пять дней до этого — 24–25 ноября — у нас уже будет выработан четкий план», — заявил Развозов.

По его словам, у израильских властей уже есть опыт, когда до 15 ноября вроде бы все было отработано, однако в последний момент были обнаружены юридические и технические неполадки. «Мы срочно вылетели сюда по просьбе премьер-министра, чтобы выработать комфортный механизм въезда туристов из России в Израиль», — пояснил политик.

Ранее Минздрав Израиля утвердил порядок въезда в страну иностранных туристов, вакцинированных «Спутником V». Прививка должна быть поставлена не ранее чем за 14 дней до начала путешествия и не позднее шести месяцев на момент его завершения. Кроме того, посещение Израиля разрешается гражданам, которые получили первую дозу препарата «Спутник V» не ранее чем за две недели до начала поездки.

Лента РУ

Змеиногорский вестник

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