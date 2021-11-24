Змеиногорск: В Израиле назвали сроки признания «Спутника V»

22 Ноября 2021 В Израиле назвали сроки признания «Спутника V»

Израиль откроется для российских туристов, как ожидается, 1 декабря. До этого срока страна собирается объявить о признании вакцины «Спутник V», рассказал в интервью «Известиям» министр туризма Израиля Йоэль Развозов.

Также министр назвал условия: въехать в Израиль смогут пока только те, кто получил вторую дозу «Спутника V» не более полугода назад. Это связано с тем, что израильские власти наблюдали, как у граждан, ранее привитых двумя дозами вакцины, через пять–шесть месяцев антитела уже пошли на спад, в результате чего в Израиле началась четвертая волна пандемии.

«Так как 1 декабря мы хотим уже разрешить въезд ваших туристов, я, конечно, надеюсь, что хотя бы за пять дней до этого — 24–25 ноября — у нас уже будет выработан четкий план», — заявил Развозов.

По его словам, у израильских властей уже есть опыт, когда до 15 ноября вроде бы все было отработано, однако в последний момент были обнаружены юридические и технические неполадки. «Мы срочно вылетели сюда по просьбе премьер-министра, чтобы выработать комфортный механизм въезда туристов из России в Израиль», — пояснил политик.

Ранее Минздрав Израиля утвердил порядок въезда в страну иностранных туристов, вакцинированных «Спутником V». Прививка должна быть поставлена не ранее чем за 14 дней до начала путешествия и не позднее шести месяцев на момент его завершения. Кроме того, посещение Израиля разрешается гражданам, которые получили первую дозу препарата «Спутник V» не ранее чем за две недели до начала поездки.

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Змеиногорский вестник