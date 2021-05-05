Змеиногорск: В храме Воскресения Христова в Иерусалиме сошел Благодатный огонь

1 Мая 2021 В храме Воскресения Христова в Иерусалиме сошел Благодатный огонь В Великую Субботу, 1 мая 2021 года, в Кувуклии храма Воскресения Христова (Гроба Господня) в Иерусалиме сошел Благодатный огонь!

В связи с пандемией коронавирусной инфекции, в нынешнем году моление о схождении Благодатного огня проходило в присутствии ограниченного количества паломников – 2 500 человек.

Сегодня же святыня будет доставлена фондом Андрея Первозванного в Москву, в храм Христа Спасителя к Пасхальному Патриаршему богослужению.

Первые письменные свидетельства очевидцев о появлении Благодатного огня или Святого Света, как его еще называют, относятся к IX веку. Чудо его схождения происходит каждый год в Великую Субботу, накануне православной Пасхи. До пандемии в Иерусалим ежегодно приезжало до 15 тысяч христиан, чтобы стать свидетелями этого события.

https://foma.ru/v-hrame-voskresenija-hristova-v-ierusalime-soshel-blagodatnyj-ogon.html

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют «чудом схождения Благодатного огня».

Святыню получат представители 11 стран, приславших самолеты в Израиль за Благодатным огнем — Кипра, Болгарии, Белоруссии, Молдавии, Украины, России, Румынии, Греции, Грузии, Польши и Казахстана. Представители делегации Фонда Андрея Первозванного во главе с председателем попечительского совета фонда Владимиром Якуниным будут ожидать лампадку с огнем в аэропорту имени Бен-Гуриона. Они доставит святыню в Москву к вечернему пасхальному богослужению в Храме Христа Спасителя.

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме — РИА Новости, 01.05.2021 (ria.ru)

Змеиногорский вестник