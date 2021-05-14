Змеиногорск: В городском парке Змеиногорска начали работы по строительству скейт-площадки

7 Мая 2021 В городском парке Змеиногорска начали работы по строительству скейт-площадки ИП Савинов сегодня начали работы в парке имени 60-летия ВЛКСМ по возведению скейт-площадке.

Компания выиграла конкурс на эти работы, в рамках программы «Комфортная городская среда». Общая стоимось будущей скей-площадки (по документам, официальное название — скейт-парк) — 1 миллион 250 тысяч рублей.

На данный момент рабочие приступили к отсыпке площадки, для следущего этапа ее бетонирования.

Змеиногорский вестник