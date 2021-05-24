Змеиногорск: В городском парке Змеиногорска начали бетонирование скейт-площадки

20 Мая 2021 В городском парке Змеиногорска начали бетонирование скейт-площадки Скоро здесь построят современную скейт-площадку, или, как ее называют в технической документации "скейт-парк".

Работы ведет ИП Савинов, которое выиграло соотвествуцющие конкурсы. Как проходят работы жители Змеиногорска могут увидеть сами, если придут на прогулку или субботник (ближайщий 22 мая), в парк имени 60 летия ВЛКСМ. Оценивайте работы и сообщайте нам свое мнение.

Змеиногорский вестник