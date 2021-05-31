Змеиногорск: В городском Доме культуры состоялось театрализованное представление «Дорога — не место для игр!»

28 Мая 2021 В городском Доме культуры состоялось театрализованное представление «Дорога — не место для игр!»

Лето – пора каникул и веселого отдыха. В тёплую солнечную погоду дети больше времени проводят на улице. В условиях интенсивности движения транспорта по улицам и дорогам с каждым годом наблюдается все большее и большее количество несчастных случаев с детьми. Это происходит во многом потому, что учащиеся или не знают правил дорожного движения, или нарушают их, не сознавая опасных последствий этих нарушений.

В РДК г.Змеиногорска состоялось театрализованное представление «Путешествие в страну Светафорию» где главные герои Тигренок, Мартышка и проказница Бяка-бука наглядно показали как важно сформировать у ребенка привычку правильного поведения на дорогах. Дети должны знать, к чему могут привести нарушения ПДД пешеходом, какие опасности подстерегают нерадивого пешехода на улицах и дорогах. В ходе мероприятия дети участвовали в играх-эстафетах и викторинах на знание правил дорожного движения, сигналов светофора, правил поведения в общественном транспорте и на дороге. Театрализованное представление прошло для детей центра социального обслуживания населения по Змеиногорскому району.

Гостья мероприятия, сотрудник ГИБДД инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Змеиногорский» старший лейтенант полиции Е.А. Салагина провела с ребятами интересную беседу о правилах поведения на дороге. Дети задавали вопросы и рассказывали о том, что они знают, как себя ведут в различных ситуациях на улице. После выступлений инспектора, ребята получили памятные подарки, светоотражающее значки.

Змеиногорский вестник