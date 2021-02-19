Змеиногорск: В городском ДК оформили "Стену Памяти" • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

15 Февраля 2021 В городском ДК оформили "Стену Памяти" С 10 февраля в фойе РДК оформлена Стена Памяти воинам-интернационалистам «Их юность когда-то война опалила», на которой представлены фотографии героев-земляков и краткая информация о тех, кто исполнял служебный долг за пределами Отечества.



Змеиногорский вестник