Змеиногорск: В европейской стране введут жесткий локдаун и комендантский час

19 Октября 2021 В европейской стране введут жесткий локдаун и комендантский час Латвия с четверга, 21 октября, вводит жесткий локдаун из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения республики Даниэля Павлютса.

Соответствующее решение принял Совет по кризисному управлению Латвии. Локдаун продлится по 15 ноября. В этот период в стране будет действовать комендантский час с 20:00 до 5:00 для всех граждан вне зависимости от того, были ли они вакцинированы от коронавируса. Работу продолжат только те магазины и учреждения, которые предоставляют товары и услуги первой необходимости. Кроме того, под запретом окажутся любые массовые мероприятия. А все школы, за исключением 1-3 классов, перейдут на удаленный режим обучения.

В начале октября государственная оперативная медицинская комиссия Латвии объявила о чрезвычайной ситуации в здравоохранении республики из-за коронавируса. Глава Минздрава Павлютс заявил, что в больницах наблюдается критическая нехватка медперсонала. Он отметил, что власти страны рассматривают возможность запросить международную помощь для лечения больных.

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Змеиногорский вестник