Змеиногорск: В День космонавтики мы побывали на бульваре Гагарина

12 Апреля 2021 В День космонавтики мы побывали на бульваре Гагарина Бульвар Гагарина в Змеиногорске после прошлогодней реконструкции — любимое место отдыха горожан.

Как видите, снег еще не весь растаял, но совсем скоро на бульваре снова восстановят скамейки, включат видеонаблюдение, и здесь появится замечательный арт-объект на космическую тематику, который будет светиться в темноте. После этого можно и конкурс селфи объявить в районе ! «Я люблю бульвар Гагарина», правда?

Но, предупреждаем всех любителей похулиганить, испортить созданную другими — красоту: теперь за сохранностью нашего общего имущества будет видеонаблюдение. И те, кто только попытается сделать что-то противозаконное, например ломать скамейки, фонари, разбрасывать мусор мимо урн — будут фиксироваться и наказываться.

Змеиногорский вестник