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Алтайский край

Змеиногорск: В ЦБ посоветовали, как отвечать на «случайные» переводы от мошенников

Мар 25, 2021
ГОРНЯК22 25.03.2021

21 Марта 2021 В ЦБ посоветовали, как отвечать на "случайные" переводы от мошенников В ЦБ рассказали о том, как защититься от «случайных» переводов от мошенников и не попасться на их удочку. Об этом пишет РИА Новости.

Злоумышленники присылают людям деньги и предлагают отправить их по другим реквизитам, но делать этого совсем нельзя. Также не стоит игнорировать их сообщения и тратить переведённые деньги.

«Если вам на карту пришли деньги от неизвестного отправителя, а затем он попросил вас вернуть их, сообщите человеку, что вы не против возврата. Но при этом отправитель должен сам обратиться в свой банк с заявлением, что совершил ошибочный перевод», – посоветовали банкиры.

Ранее стало известно, что новый вид мошенничества появился в России. Теперь злоумышленники рассылают людям электронные письма от лица фейков «Госуслуг», надеясь на доверие людей к государственной платформе.
https://www.amic.ru/news/479382/

Змеиногорский вестник

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