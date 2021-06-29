Змеиногорск: В Бурятии ввели обязательную вакцинацию от ковида для отдельных групп граждан

27 Июня 2021 В Бурятии ввели обязательную вакцинацию от ковида для отдельных групп граждан Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в Бурятии для отдельных групп граждан, которые в наибольшей степени рискуют заразиться и работа которых связана с оказанием различных услуг населению. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора со ссылкой на главного государственного санитарного врача по Бурятии Сергея Ханхареева.

«Принято решение о проведении обязательной вакцинации граждан, подверженных наибольшему риску инфицирования. Создание коллективного иммунитета позволит нам стабилизировать эпидситуацию в республике по новой коронавирусной инфекции», — цитирует пресс-служба Ханхареева.

Провести вакцинацию необходимо до 20 августа 2021 года, используя вакцину, прошедшую государственную регистрацию в Российской Федерации. «Должно быть привито не менее 60% общей численности сотрудников организации», — подчеркнули в управлении Роспотребнадзора.

Обязательной вакцинации подлежат работники медицинских и образовательных организаций, сотрудники учреждений социальной службы — домов престарелых, домов ребенка, домов инвалидов; социальные работники, обслуживающие граждан на дому. Также вакцинироваться должны работники транспорта, транспортных узлов и ЖКХ, сферы обслуживания — торговли, общественного питания, пищевой промышленности; работники сферы услуг — парикмахерских, ателье, прачечных, химчисток, саун, бань, салонов красоты, гостиниц, отелей, турбаз. Вакцинироваться обязаны работники учреждений культуры, досуга и спорта, МФЦ, клиентских подразделений банков, почтовых отделений, единых расчетных центров.

«Обязательна вакцинация для федеральных, муниципальных служащих, [работников] органов госвласти республики, а также для студентов и лиц старше 65 лет», — отметили в пресс-службе.

Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Бурятии расценивается как неблагополучная. Если 22 мая прирост числа заболевших за сутки составлял 16%, то в последующие дни показатель увеличился до 59%. По словам Ханхареева, чаще болеют люди трудоспособного возраста — от 18 до 60 лет. Их удельный вес в структуре общей заболеваемости составляет 69%. Отмечается рост числа заболевших среди лиц, которые активно посещают общественные места и пользуются общественным транспортом.

«Постановление не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке», — добавили в ведомстве. По состоянию на утро 27 июня в республику поступило 185 050 доз вакцины. Первым компонентом привиты 171 221 человек, завершили вакцинацию 131 350 человек.

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Змеиногорский вестник