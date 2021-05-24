Змеиногорск: В больницы Алтайского края пришел новый препарат для лечения коронавируса

20 Мая 2021 В больницы Алтайского края пришел новый препарат для лечения коронавируса Десять больниц Алтайского края получили 1600 упаковок препарата «Артлегиа» отечественного производства. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Всего в регионы России поступили десятки тысяч доз лекарства, общая стоимость которых превысили 1 миллиард рублей.

В министерстве здравоохранения Алтайского края пояснили, что препарат указан во временных рекомендациях по лечению COVID-19. Главный врач горбольницы №4 Анна Каркавина уточнила, что с этим препаратом в медучреждении работают с конца 2020 года. Он уже показал свою эффективность.

Препарат предназначен для лечения среднетяжелой формы коронавирусной инфекции.

Напомним, в Алтайском крае коронавирусом переболели почти 51 тысяча человек, умерли более 3 тысяч.

https://brl.mk.ru/social/2021/05/20/v-bolnicy-altayskogo-kraya-prishel-novyy-preparat-dlya-lecheniya…

Змеиногорский вестник