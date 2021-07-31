ГОРНЯК22 31.07.2021
Алтайский край

Змеиногорск: В Болгарии сообщили о десяти тысячах смертей из-за ошибки при вакцинации

Горняк22
6 часов Ago

29 Июля 2021 В Болгарии сообщили о десяти тысячах смертей из-за ошибки при вакцинации Министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров заявил, что ошибки властей при организации вакцинации от коронавируса стоили стране десяти тысяч жизней. Фрагмент его выступления показал телеканал Nova.
Кацаров отметил, что в программе вакцинации не было предусмотрено приоритета для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, которые могут осложнить течение болезни.
По его словам, во вторую волну коронавируса в стране около 80 процентов умерших были пожилыми.
«Эти жизни могли быть спасены», — добавил он.
Другими ошибками министр назвал плохую логистику и то, что во время переговоров о вакцинах Болгария отдала предпочтение препарату AstraZeneca, с поставками которого в стране позже возникли проблемы.
https://ria.ru/20210728/oshibki-1743357541.html?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop 

Змеиногорский вестник

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