Змеиногорск: В библиотеках Змеиногорского района проходит пятая общероссийская акции «Дарите книги с любовью» • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

5 Февраля 2021 В библиотеках Змеиногорского района проходит пятая общероссийская акции «Дарите книги с любовью»

С 8 по 13 февраля 2021 года библиотеки Змеиногорского района принимают участие в пятой общероссийской акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира. В рамках акции «Дарите книги с любовью – 2021» на площадках библиотек Змеиногорского района будет организован сбор книг для библиотек.

Цель акции — сбор книг нуждающимся библиотекам для пополнения и обновления их фондов, предоставления юным читателям доступа к современной литературе и к новым изданиям.

Главная идея акции – напомнить о том, что книга была и остается прекрасным подарком. И этот подарок очень ждут!

Библиотеки с благодарностью примут в дар литературу в хорошем состоянии (не ранее 2000 г.). Давайте дарить друг другу хорошие книги и больше читать. Ведь книга, подаренная с любовью, всегда найдет свое место на книжной полке и будет бережно передаваться из поколения в поколение.

Ждем Вас в библиотеках Змеиногорского района!

Змеиногорский вестник