Змеиногорск: В Барнауле «Волга» сбила 16-летнюю девочку и влетела в забор

21 Июля 2021 В Барнауле "Волга" сбила 16-летнюю девочку и влетела в забор На кадрах видно, что оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Водители автомобилей в аварии не пострадали.

Серьезное ДТП произошло вечером 20 июля в районе дома по адресу: улица Гущина, 100 в Барнауле – столкнулись два автомобиля, после чего один из участников отлетел на пешехода, сообщает «Инцидент Барнаул».

Предварительно известно, что на дороге столкнулись автомобиль Lada Priora и ГАЗ 3102 («Волга»), после чего ГАЗ отнесло на 16-летнюю девочку, которая шла по тротуару. Ее с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу. По данным аварийного комиссариата «Алтай», автомобиль Lada не предоставил преимущество на дороге и допустил столкновение с легковушкой.

Оказалось, что у водителя не было водительских прав. Водители в результате ДТП автомобилей не пострадали .

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

https://tolknews.ru/proissestvia/59786-v-barnaule-avtomobil-sbil-devochku-posle-stolknoveniya-s-avto

Змеиногорский вестник