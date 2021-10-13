Змеиногорск: В Барнауле состоялась церемония передачи останков воинов, погибших в годы Великой отечественной войны. Один из них был уроженцем Змеиногорского района

11 Октября 2021 В Барнауле состоялась церемония передачи останков воинов, погибших в годы Великой отечественной войны. Один из них был уроженцем Змеиногорского района

Личные вещи и останки трех красноармейцев из Алтайского края, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, сегодня передали их родственникам для захоронения на малой Родине.

На церемонии присутствовали начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова, заместитель военного комиссара Алтайского края полковник Игорь Андросов, иерей Константин Алексеев, председатель Алтайского регионального отделения Поискового движения России Дмитрий Вейн.

Все трое солдат были найдены весной 2021 года, разными поисковыми отрядами, работающими в разных регионах. Василий Иванович Ермаков из Троицкого района служил в 233-й стрелковой дивизии, погиб 19 сентября 1942 года в Волгоградской области и был найден отрядом «Разведка» из Волгограда. Егор Назарович Тугунов из Третьяковского района пропал без вести в 1942 году, останки были обнаружены межрегиональной экспедицией в Новгородской области. Их личные вещи и останки теперь отправились в родные районы. Третий же красноармеец будет захоронен в Барнауле.

Николай Филиппович Овсянников родился в Змеиногорском районе, оттуда же был призван на фронт. Закончил свой боевой путь на горе Ганкашваара Лоухского района Республики Карелия – именно здесь его обнаружили участники объединенной поисковой группы отрядов «Гвардия» и «Центр» из городов Великий Новгород и Москва. Все это время, с декабря 1943 года, Николай Филиппович числился пропавшим без вести.

Семья Овсянниковых переехала в Барнаул, жена солдата похоронена в краевой столице, поэтому и его самого решили перевезти сюда.

— Бабушка была скрытная, рассказывала о дедушке мало. Мама его почти не помнит, — рассказывает внучка красноармейца, жительница Барнаула Татьяна Николаевна Лисова. – Когда он ушел на фронт, моей маме было всего 7 лет, младший брат родился в 1940 году, а старшему 15 лет тогда было.

Больше всего Татьяну Николаевну впечатляет жетон солдата: именно благодаря ему, с записью имен самого красноармейца и его жены, Николаю Филипповичу удалось вернуться к родным.

— Конечно, не в таком виде его хотели бы встретить на родине, но мы рады, что можем похоронить его на родной земле, в Алтайском крае, — говорит внучка рядового Овсянникова.

Потомки солдата будут хранить как семейную реликвию не только медальон, но и другие личные вещи, которые посчастливилось найти поисковикам: это зубная щетка и медная 20-копеечная монетка 1932 года. С монетками было связано поверье:

— Солдат, перед тем как уйти на фронт, шел к друзьям или соседям и брал в долг монетку, чтобы вернуться с войны и отдать ее обратно. На родину он вернулся, это действительно трогает до слез, — говорит Татьяна Нетбайло, руководитель Алтайского краевого поискового отряда «Высота». – Монеты мы находим со многими солдатами. Наш отряд работает в Республике Карелия, и нам выпала честь поехать за останками найденного в Карелии Николая Овсянникова. Останки нашего земляка передали нам в Центре воинской славы города Петрозаводска.

Барнаульские поисковики тоже находят алтайских солдат, но процесс поиска родственников погибших довольно сложный и потому длительный.

— В этом году наш отряд выезжал в международную экспедицию «Западный фронт» в Калужской области, — делится Артем Буймов, боец поискового отряда «Ориентир». – Мы работали на территории под названием Зайцева гора. В годы Великой Отечественной войны эта высота была занята немцами, с нее хорошо просматривалось Варшавское шоссе, внизу было проложено несколько линий обороны. Красноармейцы пытались их пройти и взять высоту, многие здесь погибли. До сих пор из земли торчит колючая проволока, проросла сквозь деревья. Шанс найти читаемый медальон очень низкий. Очень мало артефактов и останков сохраняется из-за того, что глубина залегания небольшая, до 30 см – это тот грунт, что образовался за прошедшие 70 лет. Но в рамках весенней вахты памяти там было найдено несколько бойцов – уроженцев Алтайского края. В воронке от взрыва все солдаты с медальонами оказались алтайскими.

Официальный сайт города Барнаула

Змеиногорский вестник