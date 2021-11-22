Змеиногорск: В Барнауле от коронавируса скончался известный журналист Николай Дёмин

19 Ноября 2021 В Барнауле от коронавируса скончался известный журналист Николай Дёмин

В Барнауле скончался известный алтайский журналист Николай Дёмин. Об этом сообщает пресс-служба Союза журналистов Алтайского края.

Дёмин ушёл из жизни в ковидном госпитале 19 ноября в четыре часа утра. Ему было 73 года. На аппарате ИВЛ он находился с 10 октября. Николай Демин очень тяжело переносил болезнь, но до конца боролся с ней.

«Николай Иванович – ветеран журналистики, работал в ведущих изданиях и на радио, но всегда считал себя газетчиком. В 2002 году основал краевую аграрную газету «Алтайская нива», – сказано в сообщении.

Дата и время прощания с известным алтайским журналистом пока неизвестны.

Амител

Змеиногорский вестник