Змеиногорск: В Алтайском крае закрыли трассу на Казахстан

19 Февраля 2021 В Алтайском крае закрыли трассу на Казахстан

19 февраля участок федеральной автотрассы А-322 в районе села Веселоярск на трассе Барнаул — Рубцовск — граница с Казахстаном закрыли для движения из-за непогоды, пишет «Интерфакс».

Движение закрыто с 6:00 на выезд из России в связи с ухудшением погодных условий на территории Казахстана.

Также на сайте Росавтодора указано, что ограничения для всех видов транспорта действуют в Республике Казахстан на автодороге «Граница Казахстана — Семипалатинск» с 9:00.

Погода в Алтайском крае

19 и 20 февраля в Алтайском крае действует штормовое предупреждение. Ожидается мокрый снег с дождем, местами метели, ветер до 20 м/с с порывами до 25 м/с, похолодание.

Алтапресс

Змеиногорский вестник