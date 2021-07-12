Змеиногорск: В Алтайском крае за сутки выявили 230 случаев COVID-19

9 Июля 2021 В Алтайском крае за сутки выявили 230 случаев COVID-19

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 230 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 56 236, сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 90, Бийск, Рубцовск – по 21 заболевшему, Алейский район – 11, Камень-на-Оби, Бийский, Павловский районы – по 6 заболевших, Заринск, Косихинский, Краснощековский, Первомайский, Шипуновский районы – по 5 заболевших, Тальменский, Троицкий, Усть-Калманский районы –по 4 заболевших, Егорьевский, Ключевский, Поспелихинский, Топчихинский, Тюменцевский, Шелаболихинский районы – по 3 заболевших, Волчихинский, Змеиногорский, Каменский, Угловский районы –по 2 заболевших, Залесовский, Калманский, Курьинский, Локтевский, Михайловский, Третьяковский районы – по одному заболевшему.

За все время в крае выздоровели 47 492 человека, в том числе 53 — за последние сутки.

Скончались еще 17 пациентов с COVID-19. Всего в регионе зарегистрировали 3551 летальный случай.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 528 зараженных, из них 160 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях края свободна 781 койка.

Амител

Змеиногорский вестник