Змеиногорск: В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 84 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 63 пациента, умерло 7 человек, от COVID-19-5

23 Апреля 2021 В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 84 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 63 пациента, умерло 7 человек, от COVID-19-5 Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 49 109 человек, в т.ч. 3 364 ребёнка. Выздоровели всего 44 025 (+63) человек. Умерло 2 913 (+7) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 021 (+5) человек; иные причины смерти – 892 (+2) человека.

По состоянию на 22 апреля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 909 человек.

Кроме этого, 296 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 196, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 87.

Минздравом края развернуто 1 606 коек, к кислороду имеют подключение 1 606, с ИВЛ – 284. Резервных коек: 1 606-909-296=401.

10 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

93 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 84 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 25, Бийск – 11, Рубцовск – 7, Змеиногорский район – 4, Бийский, Кулундинский и Рубцовский районы – по 3 заболевших, Заринск, Яровое, Михайловский, Немецкий национальный районы –по 2 заболевших, Белокуриха, Новоалтайск, Славгород, Алтайский, Волчихинский, Калманский, Ключевский, Локтевский, Новичихинский, Первомайский, Поспелихинский, Советский, Солонешенский, Солтонский, Тальменский, Усть-Калманский, Хабарский, Целинный, Чарышский и Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Барнаул — 17382, Алейск — 762, Алейский район — 302, Алтайский район — 182, Баевский район — 134, Белокуриха — 292, Бийск — 4053, Бийский район — 454, Благовещенский район — 645, Бурлинский район — 355, Быстроистокский район — 103, Волчихинский район — 367, Егорьевский район — 278, Ельцовский район — 40, Завьяловский район — 270, Залесовский район — 285, Заринск — 1371, Заринский район — 202, ЗАТО Сибирский — 80, Змеиногорский район — 554, Зональный район — 224, Калманский район — 456, Камень-на-Оби — 461, Каменский район — 268, Ключевский район — 283, Косихинский район — 220, Красногорский район — 68, Краснощековский район — 231, Крутихинский район — 223, Кулундинский район — 653, Курьинский район — 252, Кытмановский район — 162, Локтевский район — 671, Мамонтовский район — 300, Михайловский район — 573, Немецкий национальный район — 309, Новичихинский район — 287, Новоалтайск — 1396, Павловский район — 615, Панкрушихинский район — 118, Первомайский район — 879, Петропавловский район — 188, Поспелихинский район — 677, Ребрихинский район — 465, Родинский район — 343, Романовский район — 164, Рубцовск — 3522, Рубцовский район — 496, Славгород — 1179, Смоленский район — 228, Советский район — 146, Солонешенский район — 109, Солтонский район — 141, Суетский район — 34, Табунский район — 227, Тальменский район — 796, Тогульский район — 263, Топчихинский район — 398, Третьяковский район — 180, Троицкий район — 282, Тюменцевский район — 154, Угловский район — 173, Усть-Калманский район — 196, Усть-Пристанский район — 212, Хабарский район — 146, Целинный район — 214, Чарышский район — 129, Шелаболихинский район — 212, Шипуновский район — 460, Яровое – 615.

Из общего числа заболевших 482 случая – завозные, в т.ч. 197 – из-за рубежа; 3019 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 49109 заболевших: 12900 – у больных внебольничной пневмонией, 28377 – у заболевших ОРВИ, в 7832 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1380990 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 141,0 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 3493 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 3798 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 250 587 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

По состоянию на утро 23.04.2021 года прививается 167 484 (+ 4 208) человека, в том числе: 74 263 человека получили первую прививку; 93 221 человек полностью привиты (получили две прививки).

Змеиногорский вестник