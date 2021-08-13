Змеиногорск: В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 274 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 191 пациент, умерло 19 человек, от COVID-19-16

10 Августа 2021 В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 274 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 191 пациент, умерло 19 человек, от COVID-19-16 Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 64 849 человек, в т.ч. 4 434 ребёнка. Выздоровели всего 50 235 человек (+ 191). Умерло 4 185 человек (+ 19), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 3 137 человек (+ 16); иные причины смерти – 1 048 человек (+ 3).

По состоянию на 10 августа находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2882 человека.

Кроме этого, 528 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 746, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 235.

Минздравом края развернуто 4686 коек, к кислороду имеют подключение 3492, с ИВЛ – 337. Резервных коек: 4686-2882-528=1276.

69 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

599 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 274 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 99, Бийск – 20, Заринск – 8, Новоалтайск, Первомайский район – по 7 заболевших, Рубцовск, Змеиногорский, Калманский, Тальменский районы – по 6 заболевших, ЗАТО Сибирский, Камень-на-Оби, Зональный, Топчихинский, Троицкий районы – по 5 заболевших, Алтайский, Ельцовский, Мамонтовский, Павловский, Рубцовский, Советский, Угловский, Усть-Калманский районы – по 4 заболевших, Алейск, Алейский, Бийский, Косихинский, Локтевский, Ребрихинский, Романовский, Солонешенский, Третьяковский районы – по 3 заболевших, Баевский, Завьяловский, Красногорский, Крутихинский, Курьинский, Родинский, Солтонский, Тюменцевский, Целинный, Чарышский, Шелаболихинский, Шипуновский район — по 2 заболевших, Кытмановский район – 1.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 23326, Алейск — 1081, Алейский район — 443, Алтайский район — 293, Баевский район — 174, Белокуриха — 335, Бийск — 5708, Бийский район — 720, Благовещенский район — 786, Бурлинский район — 405, Быстроистокский район — 116, Волчихинский район — 433, Егорьевский район — 366, Ельцовский район — 71, Завьяловский район — 330, Залесовский район — 320, Заринск — 1719, Заринский район — 259, ЗАТО Сибирский — 154, Змеиногорский район — 666, Зональный район — 320, Калманский район — 582, Камень-на-Оби — 919, Каменский район — 348, Ключевский район — 374, Косихинский район — 338, Красногорский район — 104, Краснощековский район — 263, Крутихинский район — 348, Кулундинский район — 761, Курьинский район — 276, Кытмановский район — 199, Локтевский район — 853, Мамонтовский район — 351, Михайловский район — 645, Немецкий национальный район — 375, Новичихинский район — 324, Новоалтайск — 1815, Павловский район — 797, Панкрушихинский район — 139, Первомайский район — 1093, Петропавловский район — 225, Поспелихинский район — 786, Ребрихинский район — 546, Родинский район — 410, Романовский район — 202, Рубцовск — 4537, Рубцовский район — 600, Славгород — 1437, Смоленский район — 282, Советский район — 196, Солонешенский район — 150, Солтонский район — 179, Суетский район — 66, Табунский район — 309, Тальменский район — 967, Тогульский район — 297, Топчихинский район — 560, Третьяковский район — 279, Троицкий район — 351, Тюменцевский район — 258, Угловский район — 222, Усть-Калманский район — 323, Усть-Пристанский район — 313, Хабарский район — 211, Целинный район — 290, Чарышский район — 205, Шелаболихинский район — 343, Шипуновский район — 638, Яровое – 738.

Из общего числа заболевших 833 случая – завозные, в т.ч. 243 – из-за рубежа; 40279 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 64849 заболевших: 15577 – у больных внебольничной пневмонией, 40840 – у заболевших ОРВИ, в 8432 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1835393 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 293,64 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6432 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 6597 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступил 613 951 комплект вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 10.08.2021 прививается 526678 человек (+ 1 164), в том числе: 113 510 человек (+ 678) получили первую прививку; 412 653 человека (+ 486) полностью привиты (получили две прививки); 515 человек (+ 0) получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

Змеиногорский вестник