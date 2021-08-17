Змеиногорск: В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 273 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 150 пациентов, умерло 26 человек, от COVID-19-21

13 Августа 2021 В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 273 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 150 пациентов, умерло 26 человек, от COVID-19-21 Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 65 669 человек, в т.ч. 4 503 ребёнка. Выздоровели всего 50 695 человек (+ 150). Умерло 4 260 человека (+26), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 3 203 человека (+ 21); иные причины смерти – 1 057 человека (+ 5).

По состоянию на 13 августа находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 842 человека.

Кроме этого, 481 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 774, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 225.

Минздравом края развернуто 4686 коек, к кислороду имеют подключение 3492, с ИВЛ – 337. Резервных коек: 4686-2842-481=1363.

51 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

532 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 273 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 78, Бийск – 37, Рубцовск – 23, Заринск – 14, Тальменский район – 7, Ребрихинский район – 6, Новоалтайск – 5, Славгород, Михайловский, Первомайский, Угловский районы – по 4 заболевших, Белокуриха, Алейский, Волчихинский, Заринский, Змеиногорский, Калманский, Курьинский, Локтевский, Мамонтовский, Павловский, Топчихинский, Тюменцевский, Усть-Калманский, Целинный районы — по 3 заболевших, Камень-на-Оби Алтайский, Баевский, Егорьевский, Завьяловский, Каменский, Красногорский, Новичихинский, Романовский, Третьяковский, Хабарский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Бийский, Благовещенский, Бурлинский, Залесовский, Краснощёковский, Крутихинский, Кулундинский, Кытмановский, Немецкий, Петропавловский, Родинский, Рубцовский, Смоленский, Советский, Солонешенский, Солтонский, Суетский, Табунский, Тогульский, Чарышский, Шелаболихинский.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 23588, Алейск — 1090, Алейский район — 453, Алтайский район — 304, Баевский район — 176, Белокуриха — 338, Бийск — 5833, Бийский район — 729, Благовещенский район — 787, Бурлинский район — 406, Быстроистокский район — 116, Волчихинский район — 439, Егорьевский район — 368, Ельцовский район — 78, Завьяловский район — 334, Залесовский район — 321, Заринск — 1749, Заринский район — 262, ЗАТО Сибирский — 154, Змеиногорский район — 686, Зональный район — 326, Калманский район — 604, Камень-на-Оби — 924, Каменский район — 350, Ключевский район — 374, Косихинский район — 339, Красногорский район — 107, Краснощековский район — 264, Крутихинский район — 351, Кулундинский район — 762, Курьинский район — 281, Кытмановский район — 202, Локтевский район — 862, Мамонтовский район — 363, Михайловский район — 656, Немецкий национальный район — 376, Новичихинский район — 326, Новоалтайск — 1826, Павловский район — 802, Панкрушихинский район — 139, Первомайский район — 1116, Петропавловский район — 226, Поспелихинский район — 786, Ребрихинский район — 584, Родинский район — 418, Романовский район — 205, Рубцовск — 4578, Рубцовский район — 604, Славгород — 1441, Смоленский район — 283, Советский район — 198, Солонешенский район — 155, Солтонский район — 187, Суетский район — 67, Табунский район — 310, Тальменский район — 978, Тогульский район — 298, Топчихинский район — 568, Третьяковский район — 286, Троицкий район — 357, Тюменцевский район — 262, Угловский район — 227, Усть-Калманский район — 330, Усть-Пристанский район — 315, Хабарский район — 213, Целинный район — 296, Чарышский район — 208, Шелаболихинский район — 350, Шипуновский район — 640, Яровое – 738.

Из общего числа заболевших 840 случаев – завозные, в т.ч. 242 – из-за рубежа; 40788 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 65669 заболевших: 15672 – у больных внебольничной пневмонией, 41553 – у заболевших ОРВИ, в 8444 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1859392 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 299,61 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 7809 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 8041 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 637 903 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 13.08.2021 в Алтайском крае против КОВИД-19 прививается 546 913 человек, в том числе: 117 917 человек получили первую прививку; 428 389 человек полностью привиты (получили две прививки); 607 человек получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

Змеиногорский вестник