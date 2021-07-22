Змеиногорск: В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 269 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 73 пациента, умерло 20 человек, от COVID-19-20

20 Июля 2021 В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 269 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 73 пациента, умерло 20 человек, от COVID-19-20 Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 59 091 человек, в т.ч. 3 984 детей. Выздоровели всего 48 046 человек (+ 73). Умерло 3 731 человек (+ 20), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 729 человек (+ 20); иные причины смерти – 1002 человека (+ 0).

По состоянию на 20 июля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3305 человек.

Кроме этого, 583 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 711, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 201.

Минздравом края развернуто 4620 коек, к кислороду имеют подключение 3486, с ИВЛ – 321. Резервных коек: 4620-3305-583=732.

96 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

738 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 269 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 104, Бийск — 26, Рубцовск — 15, Новоалтайск — 12, Заринск — 10, Усть-Калманский район — 9, Тальменский, Тогульский, Шелаболихинский районы — по 7 заболевших, Локтевский, Топчихинский, Усть-Пристанский районы — по 6 заболевших, Камень-на-Оби, Благовещенский, Косихинский, Крутихинский, Кытмановский, Табунский районы — по 5 заболевших, Алейский, Залесовский районы — по 4 заболевших, Тюменцевский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Заринский, Кулундинский районы — по 2 заболевших, Алейск, Первомайский, Поспелихинский, Рубцовский, Суетский, Чарышский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 21347, Алейск — 899, Алейский район — 381, Алтайский район — 231, Баевский район — 145, Белокуриха — 306, Бийск — 5171, Бийский район — 639, Благовещенский район — 758, Бурлинский район — 396, Быстроистокский район — 106, Волчихинский район — 423, Егорьевский район — 350, Ельцовский район — 50, Завьяловский район — 283, Залесовский район — 301, г. Заринск — 1530, Заринский район — 227, ЗАТО Сибирский — 124, Змеиногорский район — 619, Зональный район — 284, Калманский район — 510, Камень-на-Оби — 797, Каменский район — 317, Ключевский район — 362, Косихинский район — 269, Красногорский район — 84, Краснощековский район — 249, Крутихинский район — 311, Кулундинский район — 731, Курьинский район — 260, Кытмановский район — 177, Локтевский район — 771, Мамонтовский район — 307, Михайловский район — 628, Немецкий национальный район — 355, Новичихинский район — 310, Новоалтайск — 1634, Павловский район — 769, Панкрушихинский район — 125, Первомайский район — 1019, Петропавловский район — 204, Поспелихинский район — 746, Ребрихинский район — 497, Родинский район — 391, Романовский район — 176, Рубцовск — 4150, Рубцовский район — 562, г. Славгород — 1363, Смоленский район — 269, Советский район — 164, Солонешенский район — 114, Солтонский район — 159, Суетский район — 63, Табунский район — 286, Тальменский район — 882, Тогульский район — 280, Топчихинский район — 482, Третьяковский район — 245, Троицкий район — 323, Тюменцевский район — 201, Угловский район — 203, Усть-Калманский район — 269, Усть-Пристанский район — 269, Хабарский район — 196, Целинный район — 255, Чарышский район — 172, Шелаболихинский район — 304, Шипуновский район — 579, Яровое – 732.

Из общего числа заболевших 724 случаев – завозные, в т.ч. 239 – из-за рубежа; 36507 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 59091 заболевших: 14655 – у больных внебольничной пневмонией, 36206 – у заболевших ОРВИ, в 8230 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1693139 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 309,227 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 5905 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 6094 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 505 281 комплект вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 20.07.2021 прививается 441 340 человек, в том числе: 125 121 человек получили первую прививку; 316 219 человек полностью привиты (получили две прививки).

Змеиногорский вестник