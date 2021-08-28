Змеиногорск: В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 259 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 190 пациентов, умерло 23 человека

25 Августа 2021 В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 259 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 190 пациентов, умерло 23 человека В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 259 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 190 пациентов, умерло 23 человека.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 68 905 человек, в т.ч. 4 808 детей. Выздоровели всего 52 488 человек (+ 190). Умерло 4 554 человека (+ 23), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 3 454 человек (+ 18); иные причины смерти – 1 100 человек (+ 5).

По состоянию на 25 августа находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2602 человека.

Кроме этого, 356 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 651, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 207.

Минздравом края развернуто 4237 коек, к кислороду имеют подключение 3424, с ИВЛ – 334. Резервных коек: 4237-2602-356=1279.

33 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

401 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 259 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 81, Бийск – 19, Рубцовск, Славгород – по 10 заболевших, Камень-на Оби – 9, Алейск, Ребрихинский район – по 8 заболевших, Заринск – 7, Локтевский, Павловский – по 6 заболевших, Благовещенский район — 5, Бийский, Егорьевский, Мамонтовский, Первомайский район – 4, Баевский, Волчихинский, Завьяловский, Змеиногорский, Зональный, Краснощековский, Кытмановский, Немецкий национальный, Родинский, Рубцовский, Топчихинский, Третьяковский, Тюменцевский, Усть-Калманский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Новоалтайск, Алейский, Ельцовский, Романовский, Солтонский, Табунский, Тальменский, Хабарский районы – по 2 заболевших, Залесовский, Заринский, Каменский. Кулундинский, Курьинский, Михайловский, Поспелихинский, Тогульский, Троицкий, Целинный районы– по 1 заболевшему

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 24552, Алейск — 1182, Алейский район — 500, Алтайский район — 326, Баевский район — 194, Белокуриха — 356, Бийск — 6106, Бийский район — 782, Благовещенский район — 815, Бурлинский район — 419, Быстроистокский район — 119, Волчихинский район — 477, Егорьевский район — 403, Ельцовский район — 99, Завьяловский район — 358, Залесовский район — 332, Заринск — 1868, Заринский район — 290, ЗАТО Сибирский — 165, Змеиногорский район — 760, Зональный район — 343, Калманский район — 655, Камень-на-Оби — 984, Каменский район — 366, Ключевский район — 383, Косихинский район — 358, Красногорский район — 110, Краснощековский район — 270, Крутихинский район — 358, Кулундинский район — 786, Курьинский район — 300, Кытмановский район — 219, Локтевский район — 934, Мамонтовский район — 402, Михайловский район — 691, Немецкий национальный район — 390, Новичихинский район — 339, Новоалтайск — 1893, Павловский район — 819, Панкрушихинский район — 156, Первомайский район — 1161, Петропавловский район — 228, Поспелихинский район — 797, Ребрихинский район — 646, Родинский район — 439, Романовский район — 232, Рубцовск — 4719, Рубцовский район — 632, Славгород — 1492, Смоленский район — 285, Советский район — 204, Солонешенский район — 170, Солтонский район — 214, Суетский район — 73, Табунский район — 334, Тальменский район — 1020, Тогульский район — 311, Топчихинский район — 606, Третьяковский район — 324, Троицкий район — 373, Тюменцевский район — 297, Угловский район — 275, Усть-Калманский район — 363, Усть-Пристанский район — 318, Хабарский район — 226, Целинный район — 316, Чарышский район — 213, Шелаболихинский район — 372, Шипуновский район — 668, Яровое – 738.

Из общего числа заболевших 857 случаев – завозные, в т.ч. 244 – из-за рубежа; 42913 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 68905 заболевших: 16129– у больных внебольничной пневмонией, 44270 – у заболевших ОРВИ, в 8506 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1925985 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 250,73 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6400 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 6625 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 782 793 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 25.08.2021 в Алтайском крае против КОВИД-19 прививается 606849 человек, в том числе: 127 679 человек получили первую прививку; 477 947 человек полностью привиты (получили две прививки); 1223 человека получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

Змеиногорский вестник