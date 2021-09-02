Змеиногорск: В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело104 пациента, умерло 23 человека, от COVID-19-20

29 Августа 2021 В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело104 пациента, умерло 23 человека, от COVID-19-20 Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 69 928 человек, в т.ч. 4 898 детей. Выздоровели всего 53111 человек (+ 104). Умерло 4 649 человек (+ 23), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 3 534 человека (+ 20); иные причины смерти – 1 115 человек (+ 3).

По состоянию на 29августа находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 644 человека.

Кроме этого, 383 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 607, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 219.

Минздравом края развернуто 4019 коек, к кислороду имеют подключение 3326, с ИВЛ – 333. Резервных коек: 4019-2644-383=992.

36 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

295 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 253 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 73, Бийск – 18, Рубцовск – 17, Заринск – 11, Новоалтайск – 8, Белокуриха – 7, Славгород – 6,Алейский, Кулундинский, Локтевский, Первомайский, Рубцовский районы — по 5 заболевших, Бийский, Благовещенский, Змеиногорский, Поспелихинский, Ребрихинский, Тальменский, Третьяковский районы – по 4 заболевших, Алтайский, Волчихинский, Егорьевский, Залесовский, Заринский, Ключевской, Курьинский, Павловский, Смоленский, Усть-Калманский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 3 заболевших,Зональный, Калманский, Каменский, Крутихинский, Кытмановский, Михайловский, Новичихинский, Табунский районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Краснощековский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Панкрушихинский, Топчихинский, Тюменцевский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 24862, Алейск — 1188, Алейский район — 516, Алтайский район — 332, Баевский район — 197, Белокуриха — 371, Бийск — 6181, Бийский район — 794, Благовещенский район — 827, Бурлинский район — 424, Быстроистокский район — 122, Волчихинский район — 489, Егорьевский район — 412, Ельцовский район — 102, Завьяловский район — 360, Залесовский район — 342, Заринск — 1903, Заринский район — 294, ЗАТО Сибирский — 166, Змеиногорский район — 775, Зональный район — 352, Калманский район — 662, Камень-на-Оби — 999, Каменский район — 368, Ключевский район — 396, Косихинский район — 362, Красногорский район — 112, Краснощековский район — 272, Крутихинский район — 360, Кулундинский район — 803, Курьинский район — 313, Кытмановский район — 226, Локтевский район — 951, Мамонтовский район — 409, Михайловский район — 701, Немецкий национальный район — 399, Новичихинский район — 348, Новоалтайск — 1921, Павловский район — 831, Панкрушихинский район — 159, Первомайский район — 1175, Петропавловский район — 234, Поспелихинский район — 805, Ребрихинский район — 662, Родинский район — 444, Романовский район — 235, Рубцовск — 4771, Рубцовский район — 643, Славгород — 1527, Смоленский район — 291, Советский район — 207, Солонешенский район — 170, Солтонский район — 219, Суетский район — 76, Табунский район — 343, Тальменский район — 1031, Тогульский район — 314, Топчихинский район — 616, Третьяковский район — 337, Троицкий район — 377, Тюменцевский район — 308, Угловский район — 283, Усть-Калманский район — 375, Усть-Пристанский район — 319, Хабарский район — 229, Целинный район — 320, Чарышский район — 218, Шелаболихинский район — 378, Шипуновский район — 682, Яровое – 738.

Из общего числа заболевших 870 случаев – завозные, в т.ч. 244 – из-за рубежа; 43624 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 69928 заболевших: 16253 – у больных внебольничной пневмонией, 45154 – у заболевших ОРВИ, в 8521 случае – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1952187 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 250,52 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 5396 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 5563 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 844 593 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 29.08.202 прививается 624871 человек, в том числе: 124 020 человек получили первую прививку; 499 312 человек полностью привиты (получили две прививки)

1 539 человек получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

Змеиногорский вестник