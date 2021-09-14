Змеиногорск: В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 237 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 427 пациентов, умерло 25 человек

9 Сентября 2021 В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 237 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 427 пациентов, умерло 25 человек Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 72 604 человек, в т.ч. 5153 детей. Выздоровели всего 55 970 человек (+ 427). Умерло 4 926 человека (+ 25), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 3 767 человека (+ 20); иные причины смерти – 1 159 человека (+ 5).

По состоянию на 9 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 637 человек.

Кроме этого, 342 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 529, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 213.

Минздравом края развернуто 4019 коек, к кислороду имеют подключение 3306, с ИВЛ – 333. Резервных коек: 4019-2637-342=1040.

16 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

253 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 237 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 66, Бийск – 24, Рубцовск – 19, Алейск – 12, Заринск, Новоалтайск, Павловский районы – по 7 заболевших, Славгород, Зональный, Локтевский районы – по 6 заболевших, Алейский, Бийский, Топчихинский, Третьяковский районы – по 5 заболевших, Алтайский, Благовещенский, Змеиногорский, Калманский, Смоленский, Усть-Пристанский районы – по 4 заболевших, Немецкий национальный, Первомайский, Табунскийй, Тальменский, Усть-Калманский район – по 3 заболевших, Красногорский, Солтонский, Чарышский районы – по 2 заболевших, Бурлинский, Волчихинский, Ельцовский, Залесовский, Ключевской, Крутихинский, Михайловский, Новичихинский, Поспелихинский, Тогульский, Троицкий, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 25611, Алейск — 1228, Алейский район — 556, Алтайский район — 353, Баевский район — 202, Белокуриха — 390, Бийск — 6381, Бийский район — 833, Благовещенский район — 849, Бурлинский район — 439, Быстроистокский район — 127, Волчихинский район — 510, Егорьевский район — 433, Ельцовский район — 114, Завьяловский район — 375, Залесовский район — 363, Заринск — 1998, Заринский район — 299, ЗАТО Сибирский — 168, Змеиногорский район — 820, Зональный район — 382, Калманский район — 701, Камень-на-Оби — 1049, Каменский район — 368, Ключевский район — 412, Косихинский район — 378, Красногорский район — 123, Краснощековский район — 281, Крутихинский район — 366, Кулундинский район — 835, Курьинский район — 336, Кытмановский район — 244, Локтевский район — 988, Мамонтовский район — 431, Михайловский район — 722, Немецкий национальный район — 424, Новичихинский район — 363, Новоалтайск — 2002, Павловский район — 861, Панкрушихинский район — 164, Первомайский район — 1221, Петропавловский район — 243, Поспелихинский район — 828, Ребрихинский район — 687, Родинский район — 447, Романовский район — 240, Рубцовск — 4946, Рубцовский район — 672, Славгород — 1614, Смоленский район — 305, Советский район — 210, Солонешенский район — 175, Солтонский район — 235, Суетский район — 79, Табунский район — 371, Тальменский район — 1060, Тогульский район — 320, Топчихинский район — 647, Третьяковский район — 379, Троицкий район — 399, Тюменцевский район — 322, Угловский район — 312, Усть-Калманский район — 415, Усть-Пристанский район — 346, Хабарский район — 249, Целинный район — 333, Чарышский район — 232, Шелаболихинский район — 392, Шипуновский район — 708, Яровое – 738.

Из общего числа заболевших 893 случаев – завозные, в т.ч. 244 – из-за рубежа; 45271 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 72604 заболевших: 16609 – у больных внебольничной пневмонией, 47441 – у заболевших ОРВИ, в 8554 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2007328 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 226,42 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6955 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 7170 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 904 173 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 09.09.2021 прививается 649 080 человек (+ 2 721), в том числе: 111 503 человека (– 1 907) получили первую прививку; 535 142 человека (+ 4 469) полностью привиты (получили две прививки).

2 435 человек (+ 159) получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ.

Змеиногорский вестник