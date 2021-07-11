Змеиногорск: В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 219 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 41 пациент, умерло 16 человек, от COVID-19-14

8 Июля 2021 В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 219 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 41 пациент, умерло 16 человек, от COVID-19-14 Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 56006 человек, в т.ч. 3 782 ребенка. Выздоровели всего 47 439 (+ 41) человек. Умерло 3 534 (+ 16) человека, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 539 (+ 14) человек; иные причины смерти – 995 (+2) человек.

По состоянию на 8 июля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2862 человека.

Кроме этого, 698 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 528, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 174.

Минздравом края развернуто 4369 коек, к кислороду имеют подключение 3148, с ИВЛ – 292. Резервных коек: 4369-2862-698=809.

101 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

653 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 219 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 84, Бийск — 21, Рубцовск – 19, Алейск — 9, Новоалтайск, Локтевский район – по 7 заболевших, Заринск, Благовещенский район – по 6 заболевших, Камень-на-Оби, Алейский, Змеиногорский, Кулундинский районы — по 5 заболевших, Калманский, Топчихинский районы – по 4 заболевших, Табунский, Третьяковский, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Бийский, Зональный, Каменский, Тюменцевский, Хабарский, Целинный, Чарышский районы – по 2 заболевших, Славгород, Красногорский, Крутихинский, Курьинский, Первомайский, Суетский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 20236, Алейск — 815, Алейский район — 342, Алтайский район — 231, Баевский район — 142, Белокуриха — 306, Бийск — 4875, Бийский район — 608, Благовещенский район — 726, Бурлинский район — 374, Быстроистокский район — 106, Волчихинский район — 416, Егорьевский район — 330, Ельцовский район — 47, Завьяловский район — 282, Залесовский район — 296, Заринск — 1491, Заринский район — 225, ЗАТО Сибирский — 107, Змеиногорский район — 595, Зональный район — 263, Калманский район — 489, Камень-на-Оби — 708, Каменский район — 299, Ключевский район — 341, Косихинский район — 239, Красногорский район — 76, Краснощековский район — 235, Крутихинский район — 273, Кулундинский район — 708, Курьинский район — 259, Кытмановский район — 171, Локтевский район — 741, Мамонтовский район — 307, Михайловский район — 609, Немецкий национальный район — 337, Новичихинский район — 296, Новоалтайск — 1546, Павловский район — 746, Панкрушихинский район — 125, Первомайский район — 971, Петропавловский район — 204, Поспелихинский район — 725, Ребрихинский район — 496, Родинский район — 387, Романовский район — 172, Рубцовск — 3890, Рубцовский район — 544, Славгород — 1315, Смоленский район — 269, Советский район — 164, Солонешенский район — 114, Солтонский район — 153, Суетский район — 56, Табунский район — 257, Тальменский район — 837, Тогульский район — 268, Топчихинский район — 451, Третьяковский район — 221, Троицкий район — 303, Тюменцевский район — 171, Угловский район — 190, Усть-Калманский район — 227, Усть-Пристанский район — 227, Хабарский район — 168, Целинный район — 246, Чарышский район — 150, Шелаболихинский район — 262, Шипуновский район — 535, Яровое – 715.

Из общего числа заболевших 667 случаев – завозные, в т.ч. 239 – из-за рубежа; 34454 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 56006 заболевших: 14253 – у больных внебольничной пневмонией, 33602 – у заболевших ОРВИ, в 8151 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1613470 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 241,55 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6780 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 7023 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 455 051 комплект вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 08.07.2021 прививается 379 545 человек, в том числе: 107 130 человек получили первую прививку; 272 415 человек полностью привиты (получили две прививки).

Змеиногорский вестник