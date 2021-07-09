Змеиногорск: В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 212 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 29 пациентов, умерло 14 человек, от COVID-19-13.

7 Июля 2021 В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 212 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 29 пациентов, умерло 14 человек, от COVID-19-13. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 55787 человек, в т.ч. 3 772 ребенка. Выздоровели всего 47 398 (+ 29) человек. Умерло 3 518 (+ 14) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 525 (+ 13) человек; иные причины смерти – 993 (+1) человека.

По состоянию на 7 июля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2785 человек.

Кроме этого, 695 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 477, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 165.

Минздравом края развернуто 4369 коек, к кислороду имеют подключение 3148, с ИВЛ – 292. Резервных коек: 4369-2785-695=889.

94 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

556 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 212 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 87, Бийск, Рубцовск – по 23 заболевших, Заринск, Славгород – по 7 заболевших, Алейск — 6, Бийский, Благовещенский, Змеиногорский районы – по 5 заболевших, Крутихинский, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по 4 заболевших, Новоалтайск, Тюменцевский район – по 3 заболевших, ЗАТО Сибирский, Залесовский, Зональный, Первомайский, Поспелихинский, Третьяковский, Троицкий, Усть-Пристанский, Целинный, Шелаболихинский районы – по 2 заболевших, Заринский, Рубцовский, Солтонский, Суетский, Тальменский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 20152, Алейск — 806, Алейский район — 337, Алтайский район — 231, Баевский район — 142, Белокуриха — 306, г. Бийск — 4854, Бийский район — 606, Благовещенский район — 720, Бурлинский район — 374, Быстроистокский район — 106, Волчихинский район — 416, Егорьевский район — 330, Ельцовский район — 47, Завьяловский район — 282, Залесовский район — 296, Заринск — 1485, Заринский район — 225, ЗАТО Сибирский — 107, Змеиногорский район — 590, Зональный район — 261, Калманский район — 485, Камень-на-Оби — 703, Каменский район — 297, Ключевский район — 341, Косихинский район — 239, Красногорский район — 75, Краснощековский район — 235, Крутихинский район — 24, Кулундинский район — 703, Курьинский район — 258, Кытмановский район — 171, Локтевский район — 734, Мамонтовский район — 307, Михайловский район — 609, Немецкий национальный район — 337, Новичихинский район — 296, г. Новоалтайск — 1539, Павловский район — 746, Панкрушихинский район — 125, Первомайский район — 970, Петропавловский район — 204, Поспелихинский район — 725, Ребрихинский район — 496, Родинский район — 387, Романовский район — 172, Рубцовск — 3871, Рубцовский район — 544, Славгород — 1314, Смоленский район — 269, Советский район — 164, Солонешенский район — 114, Солтонский район — 153, Суетский район — 55, Табунский район — 254, Тальменский район — 837, Тогульский район — 268, Топчихинский район — 447, Третьяковский район — 218, Троицкий район — 303, Тюменцевский район — 169, Угловский район — 190, Усть-Калманский район — 224, Усть-Пристанский район — 227, Хабарский район — 166, Целинный район — 244, Чарышский район — 148, Шелаболихинский район — 262, Шипуновский район — 532, Яровое – 715.

Из общего числа заболевших 661 случай – завозные, в т.ч. 239 – из-за рубежа; 34305 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 55787 заболевших: 14228 – у больных внебольничной пневмонией, 33416 – у заболевших ОРВИ, в 8143 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1606690 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 230,9 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6307 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 6532 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 423 131 комплект вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 07.07.2021 прививается 370 947 человек, в том числе: 101 573 человек получили первую прививку; 269 374 человека полностью привиты (получили две прививки).

Змеиногорский вестник