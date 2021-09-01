Змеиногорск: В Алтайском крае вылечили младенца с коронавирусом

28 Августа 2021 В Алтайском крае вылечили младенца с коронавирусом В Барнауле врачи горбольницы № 11 вылечили от COVID-19 новорождённую девочку, сообщают в пресс-службе Минздрава по Алтайскому краю.

Ребёнку на момент госпитализации было 22 дня. Её доставили в стационар вместе с мамой, которая также болела коронавирусом. У малышки была температура, слабость и насморк.

По мере лечения девочка с мамой пошли на поправку, через неделю их выписали. Сейчас ребёнок чувствует себя удовлетворительно. Он находится под амбулаторным наблюдением врачей Алейской ЦРБ.

Главный внештатный специалист краевого Минздрава по инфекционным болезням у детей Галина Филиппова отметила, что коронавирус для детей опасен не меньше, чем для взрослых.

«Ещё год назад ковид протекал у детей преимущественно в лёгкой или бессимптомной форме. В настоящее время во всём мире, в том числе и в нашем регионе, стали фиксироваться тяжёлые случаи заболевания коронавирусом среди детей», – сказала она.

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Змеиногорский вестник