Змеиногорск: В Алтайском крае выявили первый случай «британского» штамма COVID-19
30 Апреля 2021 В Алтайском крае выявили первый случай "британского" штамма COVID-19 В Алтайском крае выявили первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Новый вариант вируса обнаружили у женщины. Специалисты обследовали 349 человек, с которыми могла контактировать заболевшая. Результат – отрицательный.
В ведомстве добавили, что исследования по определению «британского» штамма проводит Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока. Алтайские же лаборатории проводят только тесты на наличие или отсутствие инфекции.
Кроме того, с февраля в крае ведут выборочный мониторинг по определению штаммов коронавируса среди людей с положительным результатом COVID-19.
В ведомстве также добавили, что «африканского» штамма на территории края не зарегистрировано.
Напомним, новый вариант вируса начал распространяться в Великобритании в декабре 2020 года. Тогда же ВОЗ заявили, что «британский» штамм на 50-70% заразнее известных ранее.
23 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что «британский» штамм коронавируса выявили в 51 регионе страны. Всего специалисты обнаружили 255 его вариантов, большинство из них – завозные.
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