ГОРНЯК22 30.04.2021
Алтайский край

Змеиногорск: В Алтайском крае вновь взлетело число тяжелобольных коронавирусом

Горняк22
16 часов Ago

26 Апреля 2021 В Алтайском крае вновь взлетело число тяжелобольных коронавирусом За сутки в Алтайском крае подтвердилось 79 новых случаев заболевания коронавирусом. Заметно увеличилось число тяжелых больных. Выздоровело 35 пациентов, умерло 9 человек, сообщили 26 апреля в оперштабе.

В ковидных госпиталях края лечатся 958 человек с коронавирусом и еще 227 пациентов с вирусной пневмонией.

В тяжелом состоянии находятся 220 человек (+21 за сутки), из них 78 на ИВЛ.

Общее число заболевших с начала эпидемии в Алтайском крае достигло 49 345 человек. Выздоровели всего 44 195 пациента. Умерло 2 936 человек.

Новые случаи
Барнаул — 24, Бийск — 11, Рубцовск — 9,
Бийский район — 6,
Камень-на-Оби, Волчихинский, Локтевский, Первомайский районы — по 3 заболевших,
Заринск, Славгород, Алтайский, Павловский, Тальменский район — по 2 заболевших,
Егорьевский, Ельцовский, Крутихинский, Новичихинский, Панкрушихинский, Смоленский, Солтонский район — по 1 заболевшему.
https://altapress.ru/zhizn/story/v-altayskom-krae-vnov-vzletelo-chislo-tyazhelobolnih-koronavirusom-…

Змеиногорский вестник

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