Змеиногорск: В Алтайском крае вновь появятся вытрезвители

24 Августа 2021 В Алтайском крае вновь появятся вытрезвители

На Алтае вновь появятся вытрезвители. Соответствующий федеральный закон действует уже с января этого года. Теперь региональные власти должны определить, как и где откроют такие спецучреждения и будут ли они бесплатными для пациентов, сообщает «Вести-Алтай».

Как и в прежние времена, доставлять «уставших» граждан из общественных мест в вытрезвители обязаны сотрудники полиции. Такой приказ уже появился. При этом в больницах, скажем так, не в восторге, если подобные учреждения будут открывать на их базе.

Как говорят в краевом наркодиспансере, сегодня из общественных мест полицейские могут доставлять к ним до 30 пьяных граждан в сутки – но только для медицинского освидетельствования. И если бы не люди в форме, медикам пришлось бы туго: клиенты могут вести себя часто слишком агрессивно.

Амител

Змеиногорский вестник