Змеиногорск: В Алтайском крае в середине осени зацвели подснежники

24 Октября 2021 В Алтайском крае в середине осени зацвели подснежники В Алтайском крае в 20-х числах октября зацвели подснежники. Снимки, запечатлевшие необычное природное явление, в редакцию «Толка» прислали очевидцы.

Утверждается, что кадры сделали в Локтевском заказнике 23 октября.

Между тем цветение прострела (сон-трава, подснежник) осенью не является редким событием – это происходит, если погода в это время соответствует апрельской.

Случаи повторного цветения растений в Алтайском крае в этом году фиксировали уже не раз. Так, на Алтае в октябре зацвели маральник и ива.

https://tolknews.ru/obsestvo/65130-pravda-li-chto-v-altayskom-krae-osenyu-zatsveli-podsnezhniki

Змеиногорский вестник