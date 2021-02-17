Змеиногорск: В Алтайском крае сохраняется стабильно высокий прирост смертей от коронавируса • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

12 Февраля 2021 В Алтайском крае сохраняется стабильно высокий прирост смертей от коронавируса 170 новых случаев заболевания COVID-19 подтвердилось в Алтайском крае за сутки. Выздоровело 146 пациентов, умерло 15 человек, сообщили 12 февраля в оперштабе. В 13 летальных случаях причиной смерти стал именно коронавирус.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 653 человека и 591 пациент с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

В тяжелом состоянии 363 человека, из них 95 подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число заболевших с начала пандемии в крае составляет 41 128 человек (2 755 детей). Выздоровели всего 36 751 человек. Умерло уже 2 129 пациентов, все взрослые.

Новые случаи

Барнаул — 46,

Рубцовск — 16,

Бийск — 14,

Славгород — 12,

Поспелихинский район — 7,

Яровое, Локтевский район — по 6 заболевших,

Завьяловский, Ребрихинский районы — по 5 заболевших,

Алейский, Михайловский, Шипуновский районы — по 4 заболевших,

Алейск, Бийский, Косихинский, Павловский, Родинский районы — по 3 заболевших,

Камень-на-Оби, Благовещенский, Зональный, Краснощековский, Кулундинский, Новичихинский, Рубцовский, Советский, Угловский районы — по 2 заболевших,

Волчихинский, Егорьевский, Змеиногорский, Ключевской, Курьинский, Табунский, Топчихинский, Троицкий районы — по 1 заболевшему.

Вакцинация

По состоянию на утро 12 февраля в крае 18 156 (+988 за сутки) человек получили первую прививку и 6 222 (+1383) человека полностью привиты.

Алтапресс

Змеиногорский вестник