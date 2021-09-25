Змеиногорск: В Алтайском крае собрали 4,2 млн тонн зерна

22 Сентября 2021 В Алтайском крае собрали 4,2 млн тонн зерна

Алтайские аграрии собрали 4,2 млн тонн зерна во время уборочной кампании. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года валовой сбор выше на 1 млн тонн, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

«Зерновые и зернобобовые культуры в регионе обмолочены на 78% площадей, хозяйства собрали около 4,2 миллиона тонн зерна. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года валовой сбор выше на 1 миллион тонн. Зернофуражные культуры обмолочены более чем на 90% площадей, пшеница яровая – на 81%. Хозяйства наращивают темпы уборки гречихи: после обмолота 40% посевов этой культуры получено 230 тысяч тонн зерна», – говорится в сообщении.

Помимо этого, сахарную свёклу убрали уже на 28% площадей, рапс – на 72%, а лен-кудряш – на 45%. Также хозяйства продолжают закладывать силос и сенаж. При этом отмечается, что план по заготовке кормов в Алтайском крае выполнен на 97%.

Амител

Змеиногорский вестник