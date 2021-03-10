Змеиногорск: В Алтайском крае снизилось число детей, оставшихся без попечения родителей

5 Марта 2021 В Алтайском крае снизилось число детей, оставшихся без попечения родителей В Алтайском крае почти на четыре процента по сравнению с 2019 годом уменьшилась численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Таковы итоги отчета регионального Министерства образования и науки «Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на основании сбора и анализа официальной информации федерального статистического наблюдения №103-РИК.

Как отметили в ведомстве, в 2020 году уменьшилось число выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 10,1% по сравнению с 2019 годом, из них передали в семьи на семь процентов больше, чем выявлено. Кроме того, на 24% снизилось число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей.

В Министерстве образования и науки Алтайского края также отметили тенденцию снижения количества детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе жизни или здоровью детей на 2,6%, в том числе на 32% снизилось число детей, родители которых лишены родительских прав или ограничены в них. Эти показатели используют для принятия управленческих решений и выработке мер, направленных на реализацию приоритетов государственной политики региона в этой сфере, подчеркнули в ведомстве.

Справка: в 2020 году в Алтайском крае численность специалистов по опеке и попечительству составила 147 человек, из них 11 ставок ввели с начала года в соответствии с региональным законом от 11 ноября 2019 № 86-ЗС «О внесении изменений в закон Алтайского края «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в сфере организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей».

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Змеиногорский вестник