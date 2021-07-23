Змеиногорск: В Алтайском крае скорая помощь снова испытывает сверхнагрузки

21 Июля 2021 В Алтайском крае скорая помощь снова испытывает сверхнагрузки В разгар третьей волны коронавируса сигналы о вызовах приходят в алтайскую службу скорой медпомощи и днем, и ночью. Но главная трудность диспетчера даже не в этом, ведь на каждый адрес нужно отправить бригаду, которая едва успевает приехать с прошлого вызова.

«За вчерашние сутки было 217 вызовов на нашу подстанцию. Это больше, чем обычно», – говорит диспетчер одной из барнаульских подстанций.

Получается, на каждый вызов бригаде отводится меньше часа, даже если расстояние неблизкое. На том конце провода может быть все что угодно – от температуры в 37 градусов до инсульта или кровотечения. Везде нужно успеть: иначе в лучшем случае врачей скорой ждут возмущения пациентов, в худшем – летальный исход больного.

«Подстанция должна выдавать 10-11 бригад, но, к сожалению, у нас сейчас наблюдается дефицит кадров. Мы не всегда можем выдать 11 бригад, выдаем на одну-три бригады меньше», – рассказал заведующий подстанции «Центральная» Андрей Зылёв.

После каждого «ковидного» вызова машина обрабатывается, а врачи снимают защитные костюмы, под которыми мокрые головы и спины.

«Смены пролетают, утром приходишь – вечером уходишь, нагрузка очень сильная, и устаешь очень сильно», – отмечает врач скорой помощи Светлана Дородная.

Если работники поликлиники ставят диагнозы после обследований и анализов, то врачи скорой помощи должны быстро и буквально на глаз понять, какая помощь нужна. Поэтому желающих работать в скорой мало, оттуда и дефицит кадров.

Не каждый выдержит и непонимание общества: ведь многим кажется, если врачей долго нет, то они за углом пьют кофе – это реальные претензии горожан, говорят врачи. В то же время пока на одном конце города кто-то страдает от занозы или просто хочет уйти на больничный, в другом жизненно необходимой помощи не дожидаются.

«Сигнальные вызовы очень часто бывают, особенно в вечернее время. Например, утром надо идти на работу, а человек день провел весело и бурно и ему нужен сигнальный лист – спина болит, давление поднялось, хотя оно и не является освобождением от работы. А где-то в это время случилась автодорожная авария или еще что-то», – рассказывает фельдшер скорой помощи Оксана Долгих.

Медики говорят, горожане зачастую даже не знают, где находится их районная поликлиника. Тогда как многие недуги может вылечить именно участковый врач. Поэтому еще раз напоминают, 103 – телефон экстренной помощи, а температура чуть выше 37 градусов не смертельна.

В данной заметке речь идет о Барнауле

https://tolknews.ru/telekanal/59783-kak-rabotaet-skoraya-pomoshch-vo-vremya-pandemii-v-altayskom-kra…

Змеиногорский вестник