Змеиногорск: В Алтайском крае разработают закон о статусе медицинского работника

1 Декабря 2021 В Алтайском крае разработают закон о статусе медицинского работника

Депутаты АКЗС разработают закон о статусе медицинского работника. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

«Это будет документ с реальными, актуальными мерами поддержки, которые сейчас распределены по отдельным отраслевым постановлениям или отданы на откуп руководителям медицинских учреждений. Необходимо также документально закрепить понятие наставничества, зафиксировать обязательность доплат молодым специалистам, возможность профессионального роста», – сказал председатель профильного комитета по здравоохранению Владимир Лещенко.

В документе планируют прописать меры поддержки, которые касаются проживания врачей, предоставление льгот на уплату ЖКХ и ряд других мер.

Основной целью создания документа, по словам Лещенко, является решение проблемы дефицита медработников в регионе.

Напомним, что во время прямой линии Виктор Томенко рассказал, что в Алтайском крае не хватает 700-800 врачей.

Амител

Змеиногорский вестник