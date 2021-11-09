ГОРНЯК22 09.11.2021
Алтайский край

Змеиногорск: В Алтайском крае расширят список организаций с пропуском по QR-коду

Горняк22
10 часов Ago

5 Ноября 2021 В Алтайском крае расширят список организаций с пропуском по QR-коду В Алтайском крае расширят перечень организаций, вход в которые будет осуществляться по QR-кодам. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Соответствующее предложение было сделано Роспотребнадзором в ходе заседания оперштаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Сейчас обсуждаются изменения в уже действующий перечень.

На заседании отметили, что введение с 30 октября системы QR-кодов уже позволило увеличить темпы вакцинации. Ежесуточно в крае прививаются больше 10 тысяч человек, а 3 ноября зафиксировали рекорд — 11,7 тысяч человек.
Напомним, что в действующей редакции антиковидного указа QR-коды требуются для посещения торговых и торгово-развлекательных центров, а также кафе и ресторанов. С 15 ноября список значительно расширится — код потребуется на входе в театры, кинотеатры, концертные залы, ночные клубы, цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты, учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха.

Ранее власти Алтайского края решили не продлевать режим нерабочих дней.С понедельника, 8 ноября начнется полноценная рабочая неделя, а в школах возобновится учебный процесс.
https://www.amic.ru/news/492295/

Змеиногорский вестник

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