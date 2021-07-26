Змеиногорск: В Алтайском крае распространяют фейк о найденном малыше

23 Июля 2021 В Алтайском крае распространяют фейк о найденном малыше

В Алтайском крае распространяют ложные сообщения о том, что в районе Поспелихи (райцентр Поспелихинского района) подобрали маленького ребёнка.

Один из таких постов опубликовали в Telegram-канале «В курсе 22». Там просят откликнуться всех, кому что-либо известно о мальчике или его близких.

Аналогичные фотографии рассылают и в Новосибирской области. В связи с этим местное отделение поискового отряда «Лиза Алерт» опубликовало заявление.

«Со вчерашнего дня к нам в отряд стали поступать звонки о том, что на трассе найден ребёнок, – подчеркнули в ведомстве. – На основе собранной нами информации, мы сообщаем о том, что это фейковое сообщение либо пришедшее к нам из другого региона».

Ранее пропавшую в Барнауле 17-летнюю девушку нашли живой. По неподтверждённой информации, девушка уехала в Красноярск, где её и обнаружили.

Амител

Змеиногорский вестник