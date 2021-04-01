Змеиногорск: В Алтайском крае продолжается регистрация волонтеров для поддержки общероссийского проекта – онлайн-голосования за объекты благоустройства на 2022 год

29 Марта 2021 В Алтайском крае продолжается регистрация волонтеров для поддержки общероссийского проекта – онлайн-голосования за объекты благоустройства на 2022 год Добровольцы — одна из ключевых сил развития любого города. Это всегда неравнодушные жители, которым важно, чтобы пространство вокруг них было комфортным и удобным. Поэтому свой волонтерский штаб для помощи в проведении голосования создается в каждом регионе.

Задачей волонтеров будет информирование граждан о тех проектах, которые выносятся на обсуждение, о возможностях участия горожан в формировании комфортной городской среды.

Напомним, голосование будет проходить в течение пяти недель — с 26 апреля по 30 мая на федеральной платформе za.gorodsreda.ru. Отдать свой голос за одну из предложенных территорий сможет каждый гражданин России старше 14 лет. Это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

«Платформа станет эффективным инструментом по взаимодействию между жителями и местными властями. Как можно больше граждан должны знать, что они могут влиять на городскую среду, определять направление ее развития, отбирать конкретные проекты для реализации. И здесь не обойтись без помощи волонтеров, которые всем сердцем любят свои города, — они расскажут про планы развития территорий, а также помогут проголосовать на самой платформе», — рассказывает замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров.

В Алтайском крае для участия в проекте будут отобраны более 250 волонтеров в 8 городах региона, территории которых будут представлены на голосовании: Барнаул, Алейск, Камень-на-Оби, Рубцовск, Заринск, Бийск, Новоалтайск, Славгород.

Чтобы стать частью команды волонтеров нужно оставить заявку здесь. Регистрация завершится 31 марта.

Контакт для связи с региональным штабом: 8 (3852) 55-94-68.

http://sgd22.ru/news/v-altaiskom-krae-prodolghaetsya-registraziya-volonterov-dlya-podderghki-obscher…

Змеиногорский вестник