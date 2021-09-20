Змеиногорск: В Алтайском крае продолжается прием заявок на конкурсный отбор по проекту поддержки местных инициатив на 2022 год

16 Сентября 2021 В Алтайском крае продолжается прием заявок на конкурсный отбор по проекту поддержки местных инициатив на 2022 год

Заявки на участие в проекте поддержки местных инициатив в Алтайском крае на 2022 год принимаются на официальном портале проекта — алтайпредлагай.рф до 1 декабря. При этом заявки, направленные на проведение ремонтных работ зданий, сооружений (объекты культуры, водоснабжения, мемориалы славы) принимаются до 1 октября текущего года.

Основным новшеством конкурсного отбора 2022 года стала возможность участия в проекте малых городов с численностью населения до 50 тысяч человек, а именно: Алейска, Белокурихи, Горняка, Заринска, Змеиногорска, Камня-на-Оби, Славгорода, Яровое с правом подачи ими на конкурс по две заявки. Кроме того, муниципальные районы могут представить на конкурс проекты общерайонного (общеокружного) значения, которыми будут пользоваться жители двух и более населенных пунктов. Также типология ППМИ расширена направлением «Объекты по охране окружающей среды».

В Алтайском крае по проекту поддержки местных инициатив в 2021 году планируется реализовать 400 проектов в 57 муниципальных районах и 2 городских округах. На текущий момент в муниципальных образованиях завершен 131 проект общей стоимостью более 120 миллионов рублей, в том числе средства краевого бюджета — более 89 миллионов рублей.

Напомним, что выполнение работ, предусмотренных проектом, необходимо будет завершить не позднее 20 октября 2021 года.

По вопросам участия в проекте обращаться по телефону (3852) 29-83-50 или по электронной почте init@fin22.ru.

Справка: проект поддержки местных инициатив в Алтайском крае успешно реализуется с 2017 года. Проект позволяет решить наиболее важные для сельских территорий проблемы, связанные с благоустройством и ремонтом объектов общественной инфраструктуры. Особенность проекта заключается в активном участии населения в выборе приоритетной проблемы, их софинансировании, контроле за реализацией, обеспечении сохранности и эффективной эксплуатации объектов.

Официальный сайт Алтайского края

Змеиногорский вестник