Змеиногорск: В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение до 10 сентября

6 Сентября 2021 В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение до 10 сентября Штормовое предупреждение продлили в Алтайском крае. Алтайские синоптики предсказывают чрезвычайную пожароопасность с 6 по 10 сентября.

Как сообщает региональный ЦГМС, в указанные дни в регионе местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), а в большинстве районов ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

Днём 7 сентября температура воздуха составит +25…+30 градусов, 8 сентября – до +32 градусов, а 9 сентября – опустится до +17 градусов.

При этом только 7 сентября в регионе преимущественно без осадков, в последующие же дни ожидаются дожди и грозы. Кроме того, в четверг прогнозируют сильный ветер. Его порывы могут достигать 23 метров в секунду.

Амител

Змеиногорский вестник